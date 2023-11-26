بعد تعرضه لأزمة قلبية.. وفاة الممثل طارق عبد العزيز

ميرنا وليد - بيروت - توفي منذ قليل الممثل المصري طارق عبد العزيز، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل لوكيشن تصوير مسلسل "وبقينا اتنين".

وأصيب الممثل طارق عبد العزيز بتشنجات، أثناء العمل، ونقل على أثرها إلى أحد المستشفيات في الشيخ زايد، وتوفي متأثراً بالأزمة الحادة التي ألمت به.

ويذكر أن طارق عبد العزيز كان قد تعرض في حزيران/يونيو الماضي، لأزمة صحية وخضع لعملية قسطرة في القلب.

ويشار إلى أن آخر أعمال طارق عبد العزيز، هو مسلسل "أعمل أي"، الذي عرض قبل السباق الرمضاني، وشارك طارق فيه بدور "شوقي المحامي"، والمسلسل من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وغيرهم من الممثلين، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبد الحميد.

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