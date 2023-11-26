بالصورة- كارولين عزمي بإطلالة جريئة من داخل سيارتها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية كارولين عزمي، متابعيها، صورة جديدة لها من آخر إطلالاتها.

ونشرت كارولين صورة عبر حسابها الرسمي، ظهرت فيها من داخل سيارتها، بإطلالة جريئة.

وارتدت كارولين تيشرت باللون الأسود، واختارت معها بنطال جينز، كما تركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

واعتمدت كارولين في إطلالتها، مكياجاً ناعماً أبرز جمال وجهها، وغطت عيونها بنظارات شمسية.

نالت كارولين إعجاب متابعيها بهذه الإطلالة الجريئة، كما نشر محبيها هذه الصورة معلقين على جمالها اللافت.

ويذكر أن كارولين عزمي، كانت قد شاركت مؤخراً في الحكاية الثالثة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، والتي تحمل اسم"لسه في أمل"، والمكونة من 5 حلقات، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادي عبد السلام، كما شارك في البطولة مجموعةمن الممثلين منهم محمد المولي، وهنا يسري، وشهد الشاطر، وآخرون.

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