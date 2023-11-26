موعد إطلاق فيلم "أبو نسب" في دور العرض السينمائية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت شركة سينرجى فيلميز عن إطلاق فيلم "أبو نسب" للفنان محمد إمام فى دور العرض السينمائي يوم 21 ديسمبر، وتستعد الشركة لبدء عمليات الدعاية الخاصة بالعمل خلال الأيام القادمة، بطرح البوسترات الدعائية وكذلك البرومو قبل إطلاق العمل في السينمات.

أبطال فيلم "أبو نسب"

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

أحداث فيلم "أبو نسب"

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

محمد إمام

ويجمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام.

من جهة أخري، يعود محمد إمام لجمهوره ويقدم مسلسل "كوبرا" بعد غياب عامين عن الدراما الرمضانية.

محمد إمام

يذكر أن آخر أعمال محمد إمام الرمضانية كانت مسلسل "النمر" عام 2021، وشاركه البطولة كل من هنا الزاهد، محمد رياض، بيومي فؤاد، خالد أنور، ولاء الشريف وغيرهم نخبة من نجوم الفن في مصر. المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.