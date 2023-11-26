وفاة الفنان طارق عبدالعزيز بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.. مصدر مقرب يكشف سبب موته

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان طارق عبدالعزيز، منذ قليل، عن عمر ناهز 55 عامًا، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وفاة طارق عبدالعزيز

وقال أشرف زكي: "البقاء الله .. توفي الفنان طارق عبد العزيز منذ قليل بعد تعرضه لوعكة صحية في الساعات الأخيرة.

طارق عبد العزيز

سبب وفاة طارق عبدالعزيز

وكشف مصدر مقرب من الفنان طارق عبدالعزيز أنه سقط مُغشيًا عليه بشكل مفاجئ أثناء تصوير أحد مشاهده في مسلسله المقبل، بعد أن أُصيب ببعض التشنجات التي أدت إلى فقدانه للوعي.

وأضاف المصدر أنه قبل وفاة طارق عبدالعزيز، توقف نبض قلبه للحظات، ثم عاد للحياة مرة أخرى، ثم قاموا بنقله إلى المستشفى رفقة نجله، لتعلن نقابة المهن التمثيلية وفاته بعدها بقليل.

مرض طارق عبد العزيز

وكان الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، قد أجرى جراحة دقيقة في القلب شهر يونيو الماضي، بعد مروره بأزمة صحية.

وطمأن عبدالعزيز الجمهور على حالته الصحية من خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك"، حيث قال: "اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق.

طارق عبد العزيز

وأضاف طارق عبد العزيز: "وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر".

واختتم منشوره قائلًا: "ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".

من هو طارق عبد العزيز؟

جدير بالذكر أن طارق عبد العزيز ممثل مصري من مواليد 4 أغسطس 1968 بمحافظة سوهاج، وتخرج في كلية الحقوق، ثم عمل بداية من عام 1986 في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت.

طارق عبد العزيز

وقدم طارق من خلالها مسرحية "داير ما يدور" بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ونخبة مميزة من الفنانين والكتاب وتم عرضها على المسرح الثقافي الفرنسي.

شارك طارق عبدالعزيز في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، فهو دفعة خالد صالح وصديق شخصي له ولمحمد هنيدي وخالد الصاوي والمؤلف أحمد عبد الله، بدأ حياته الفنية من خلال فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مع الفنان محمد هنيدي ومجموعه متميزة من الفنانين الشباب.

من أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم "أصحاب ولا بيزنس" مع مصطفى قمر وهاني سلامة، ودور الشاب القبطي في "فيلم ثقافي"، كما شارك مع الهضبة عمرو دياب في فيلمين "طول الليالي" عام 1999 و"القصة في كلمتين" عام 2000.