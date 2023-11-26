إيرادات فيلم بيت الروبي في آخر ليلة عرض

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فيلم بيت الروبي، بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، إيرادات أمس السبت، بلغت 3199 جنيهات، في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية.

أحداث فيلم بيت الروبي:

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي حول زوجين أولهما شخصية إبراهيم الروبي الذي يجسد دوره الفنان كريم عبدالعزيز، وزوج نور اللبنانية، وتحدث الكثير من المفارقات بسبب ذلك الأمر.

فيلم بيت الروبي

أبطال فيلم بيت الروبي:

يذكر أن "بيت الروبي" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور، وتارا عماد، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد عبدالرحمن توتة، ومصطفى أبوسريع، ومحمود السيسي وآخرين، والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

بيتر ميمي يشارك فرحته بنجاح "بيت الروبي" مع الجمهور:

شارك المخرج بيتر ميمي، فرحته بنجاح فيلمه بيت الروبي مع الجمهور، وذلك خلال منشور جديد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب بيتر ميمي: "الحمد لله والشكر لله، رسميًّا فيلم بيت الروبي أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية"، وانهالت عليه التعليقات من قبل الجمهور الذي حرص على تقديم التهنئة والمباركات بعد النجاح العظيم الذي ناله الفيلم.

أبدي المخرج بيتر ميمي، سعادته بنجاح فيلمه الجديد “بيت الروبي” الذي يعرض حاليًا فى السينمات، إذْ كتب عبر حسابه على فيس بوك قائلًا: "إيرادات فيلم بيت الروبي أمس فقط تخطت الـ10 ملايين جنيه.. ده رقم أول مرة يحصل فى السينما.. الحمد لله أن الفيلم لمس الناس..الحمد لله".

أعرب الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن سعادته بنجاح فيلمه الجديد "بيت الروبي"، الذي نافس فى موسم عيد الأضحي بجميع دور العرض السينمائية.

أكد كريم محمود عبدالعزيز فى تصريحات تليفزيونية: "كنت قاعد مع المخرج بيتر ميمي وقالي فيه فيلم مع كريم عبدالعزيز فقولتله خلاص موافق عشان عارف الفيلم أكيد هيبقى حلو وأستاذ كريم عبدالعزيز بيحاول دايمًا ينتقي أفلامه وتكون محترمة وحلوة وتكون صالحة لكل الناس، وعائلية ودي حاجة كويسة وأكيد هيبقى فيلم حلو، وطبعًا أكيد بيتر بيعمل أفلام حلوة".

أضاف: "كريم عبدالعزيز قمة في الاحترام والاحتراف وكل حاجة، والعلاقة بسيطة وسهلة وحلوة وسلسلة، وفيلم معمول على الرايق، والمنافسة مبشوفهاش، ومفيش منافسة بين حد وحد، لأن كل واحد ليه تفاصيل وجمهوره".

آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز:

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز فيلم "كيرة والجن"، الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار.

الفيلم إخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، فضلًا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

يرصد الفيلم حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.