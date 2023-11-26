وفاة الفنان المصري طارق عبدالعزيز بأزمة قلبية مفاجئة

فجع الوسط الفني بوفاة الفنان طارق عبدالعزيز، الذي توفي أثناء تصوير مسلسل “وبقينا اتنين”، الذي كان يشارك في بطولته بجانب الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف.

وكان الفنان طارق عبد العزيز يصور أحد مشاهده في مسلسل وبقينا اتنين، ليسقط أرضًا بشكل مفاجئ ويصاب ببعض التشنجات.

توقف قلب طارق عبد العزيز ثم عاد مجددًا، وتم نقله إلى المستشفى برفقة ابنه، ووضع في العناية المركزة إلا أنه توفى في الحال.

من جانبه أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان طارق عبدالعزيز، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد الجنازة حتى الآن.

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