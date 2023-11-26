شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان طارق عبد العزيز لوعكة صحية أثناء العمل، حيث أصيب بتشنجات ليتم نقله إلى أحد المستشفيات في الشيخ زايد، وتوفى على أثر الأزمة الحادة التي ألمت به.

وكان طارق عبد العزيز تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب، ومن أخر أعماله مشاركته في مسلسل "أعمل أي" الذي عرض قبل السباق الرمضاني، بدور "شوقي المحامي"، وهو من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبد الحميد.