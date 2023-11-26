شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة محسن: توفيق الدقن كان هيموتنى على المسرح وسميحة أيوب أنقذتنى والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت سميرة محسن: "سميحة أيوب هي قامة كبيرة بالنسبة لي، فهي احتوتني في المسرح ودافعت عني، فأنا مقترنًا روحيًا وفنيًا بهذه القامة العظيمة التي تشرف مصر والوطن العربي".
وقالت سميرة محسن عن تكريمها فى المهرجان: "أي تكريم لي يبعث في قلبي السعادة، لأنه يكون نتاج عملي لفترة طويلة ، دراستي لعلم النفس ساعدتني وافادتني كممثلة وكأستاذة للشباب، وأنا سعيدة جداً بمازن الغرباوي وإنجي البستاوي منذ اللحظة الاولي لأنهم عملوا طفرة للشباب وكانت داعمة لهم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وكل عام يكون في تطور بالمهرجان، ففكرة أنهم جيل جديد وينظروا لتكريم أجيال سابقة فهذا شيء عظيم، وأتمني ان الأجيال الجديدة تعرف ان لكل مجتهد نصيب.
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الذي انطلقت فعالياته يوم 25 نوفمبر وتستمر حتى 30 من الشهر الجاري، وتحمل الدورة اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المهرجان المايسترو نادر العباسي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
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