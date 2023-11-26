شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة محسن: توفيق الدقن كان هيموتنى على المسرح وسميحة أيوب أنقذتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة سميرة محسن خلال ندوة تكريمها بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، عن أصعب المواقف التي تعرضت لها على المسرح في بداية مشوارها حيث قالت: "كنت أقدم مسرحية خيال الظل من بطولة سميحة أيوب وتوفيق الدقن، وفي أحد المشاهد كان من المفترض أن يقوم الدقن بخنقي، وفجأة بدأ يخنقني في الحقيقة فدخلت سميحة أيوب مسرعة علي المسرح وقامت بغلق الستارة وأبعدته عني، فلولها كنت مت.

وأضافت سميرة محسن: "سميحة أيوب هي قامة كبيرة بالنسبة لي، فهي احتوتني في المسرح ودافعت عني، فأنا مقترنًا روحيًا وفنيًا بهذه القامة العظيمة التي تشرف مصر والوطن العربي".

وقالت سميرة محسن عن تكريمها فى المهرجان: "أي تكريم لي يبعث في قلبي السعادة، لأنه يكون نتاج عملي لفترة طويلة ، دراستي لعلم النفس ساعدتني وافادتني كممثلة وكأستاذة للشباب، وأنا سعيدة جداً بمازن الغرباوي وإنجي البستاوي منذ اللحظة الاولي لأنهم عملوا طفرة للشباب وكانت داعمة لهم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وكل عام يكون في تطور بالمهرجان، ففكرة أنهم جيل جديد وينظروا لتكريم أجيال سابقة فهذا شيء عظيم، وأتمني ان الأجيال الجديدة تعرف ان لكل مجتهد نصيب.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الذي انطلقت فعالياته يوم 25 نوفمبر وتستمر حتى 30 من الشهر الجاري، وتحمل الدورة اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المهرجان المايسترو نادر العباسي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.