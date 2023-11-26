شكرا لقرائتكم خبر عن آخر صورة للفنان الراحل طارق عبد العزيز من كواليس مسلسل "بقينا اتنين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الفنان طارق عبد العزيز عن عمر يناهز 55 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية، وكان الفنان طارق عبد العزيز منذ أيام يواصل تصوير مسلسل "بقينا اتنين" وهو ما ظهر في أحد المشاهد بصحبة شريف منير ويوسف عثمان.

وكان طارق عبد العزيز تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب، ومن آخر أعماله مشاركته في مسلسل "أعمل أي" الذي عرض قبل السباق الرمضاني، بدور "شوقي المحامي"، وهو من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبد الحميد.

طارق عبد العزيز من كواليس مسلسل "بقينا اتنين"