شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة طارق عبد العزيز ظهر غدٍ من مسجد الشرطة في الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر تشيع جثمان الفنان الراحل طارق عبد العزيز ظهر غدا من مسجد الشرطة في الشيخ زايد.

الفنان طارق عبد العزيز تعرض لوعكة صحية أثناء العمل، حيث أصيب بتشنجات لينقل إلى أحدى المستشفيات في الشيخ زايد، ويتوفى على أثر الأزمة الحادة التي ألمت به.

وكان طارق عبد العزيز تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب، ومن أخر أعماله مشاركته في مسلسل "أعمل أي" الذي عرض قبل السباق الرمضاني، بدور "شوقي المحامي"، وهو من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج احمد عبد الحميد.