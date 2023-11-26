شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة قبل بدء عرضه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق عرض مسلسل "العودة" بطولة النجم شريف سلامة فى الثامنة مساء اليوم الأحد على قناة dmc فى، والعمل من تأليف أمين جمال ومحمود أبو زيد ومحمد فضل، وإنتاج أروما أستوديوز، وإخراج أحمد حسن، حيث يعد المسلسل عودة للمسلسلات الصعيدى والتي تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

Watch it

انطلق عرض المسلسل على منصة watch it، أمس السبت في أولى حلقاته قبل العرض العام ، وكانت قد نوهت المنصة عن عرض المسلسل قبل العرض التليفزيونى بـ 24 ساعة، حيث تكون المنصة سباقه في العرض بحلقة واحدة يوميًا.

مواعيد العرض

يعرض المسلسل من السبت للأربعاء على قناة dmc الساعة 8 مساء وتعاد الساعة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء.

الأبطال

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، وأحمد والى، سارة نور، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.

قصة المسلسل

تدور الأحداث في إطار صعيدى حول أدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين أدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجح علاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.