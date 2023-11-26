وفاة الممثل طارق عبد العزيز في موقع تصوير مسلسله… والنجوم ينعونه

توفي الممثل طارق عبد العزيز، اليوم الأحد، في مستشفى زايد التخصصي وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة في موقع تصوير مسلسل “وبقينا اتنين”.

في التفاصيل، تعرّض “عبد العزيز” (٥٥ عامًا) لأزمة صحيّة شديدة خلال تصوير مشاهده في مسلسل “بقينا اتنين”، بطولة شريف منير ورانيا يوسف، حيث سقط أثناء التصوير وتوقّف قلبه ثم عاد مرّة أخرى، فتّم نقله بسرعة الى المستشفى الى ان وافته المنيّة، ما شكّل صدمة في الوسط الفني.

الجدير ذكره أن طارق عبد العزيز، كان قد أجرى عملية جراحية في القلب في الصيف الفائت وكتب حينها عبر حسابه على موقع فايسبوك: “اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمّت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وأطمئن الجميع انني بخير الحمدلله، واشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق.

وقد نعاه عدد من الفنانين ابرزهم:

يسرا: “إنا لله وإنا إليه راجعون خالص عزائي في وفاة الفنان الجميل طارق عبد العزيز.. خبر صادم و مؤلم .. تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.”

حمادة هلال: “‏الله يرحمك يا احن شخص الله يرحمك ياللي بتحب الحق الله يرحمك يا صاحبي إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء إلى أخي وحبيبي طارق عبد العزيز”.

طارق لطفي: “كان من أطيب وأنضف الناس..الله يرحمك ويغفرلك”.

أحمد السقا: “لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم وفاة الفنان طارق عبد العزيز ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته مع السلامة يا طيب”.

يوسف الشريف: “إنّا لله وإنا إليه راجعون .. خالص العزاء في رحيل الفنان طارق عبد العزيز ..الله يرحمك ويلهم اهلك و أحبابك الصبر…البقاء لله”.

أمير كرارة: “لا حول ولا قوه إلا بالله البقاءلله في الفنان الخلوق طارق عبد العزيز”.

بشرى: “إنا لله وإنا اليه راجعون ..الله يرحمك يا طارق”.

رانيا يوسف: “إنا لله وإنا إليه راجعون .. خالص العزاء في رحيل الزميل طارق عبد العزيز ..الله يرحمك ويلهم أحبابك الصبر”.

أحمد السبكي: “تنعي شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع، والمنتج احمد السبكي وكافة العاملين بها، ببالغ الحزن والآسى الفنان طارق عبد العزيز، تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته”.

حمدي المرغني: “ربنا يرحمك ياأستاذ طارق ويسكنك فسيح جناته ويصبر أهلك ومحبينك جميعاً. الرجاء الدعاء له ولجميع موتانا”

هاني سلامة: “انا لله وانا اليه راجعون رحم الله الأخ والزميل طارق عبدالعزيز والهم أهله وأسرته الصبر والسكينة”.