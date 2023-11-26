بالصورة- رحمة حسن تثير الجدل بقصة شعر جديدة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية رحمة حسن، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي، ظهرت فيها بقصة شعر جديدة.

ونشرت رحمة الصورة ظهرت فيها بدون مكياج، واعتمدت قصة شعر صيفية جذابة. وأعرب متابعيها عن إعجابهم باللوك الجديد.

وكتبت رحمة تعليقاً على الصورة، قالت فيه: كما تعلمون، سأحذفه قريباً!... فقط من أجل التغيير".

وأضافت رحمة: "عيد ميلادي في منتصف تشرين الأول/ ديسمبر، ونحن نحب التغيير لأننا نشعر بالملل بسهولة، فصورة للتغيير!".

يذكر أن رحمة كانت قد شاركت مؤخراً في بطولة مسلسل "سابع جار"، إلى جانب كل من: دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، وهيدي كرم. والمسلسل من إخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏وهبة يسر.

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