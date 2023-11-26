ميرنا وليد - بيروت - انتشر، مقطع فيديو يظهر الممثلة اللبنانية جيسي عبدو وهي تغني اغنية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم "حبيب العمر" التي كانت نانسي عجرم اطلقتها منذ سنوات عدة اهداءً لـ لبنان.
وظهرت جيسي عبدو في السيارة في عيد الاستقلال اللبناني، حيث اختارت هذه الأغنية لنانسي وبهذه المناسبة تحديداً
ومن جهتها، فقد اعادت نانسي عجرم، نشر الفيديو على حسابها، علقت قائلة: " جمال وهضامة وقرب كبير من القلب!"، لتعيد جيسي النشر وتعلقت عليها قائلة: "نانسي النجاح الحقيقي والجمال والفن المختلف.. منشوف حالنا فيكي دايماً.. كتير حب".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- جيسي عبدو تفاجئ نانسي عجرم والأخيرة تعلق: "جمال وهضامة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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