بالصورة - ماغي بو غصن تعلن إنطلاق تصوير مسلسل "ع أمل"

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ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن صورة لـ كلاكيت مكتوب عليها " ع أمل" وهو مسلسل جديد من بطولتها، معلنتًا إنطلاق تصوير المسلسل، وعلقت ماغي قائلة : " انطلاق تصوير مسلسل ع أمل رمضان 2024، يا رب.
. ادعولنا .
وكان قد تم الكشف في وقت سابق عن ملامح واسم الشخصية الجديدة التي ستؤديها ماغي، في المسلسل تحت اسم "يسار".
ومن ناحية أخرى، كان أخر أعمال ماغي بو غصن هو مسلسل "للموت 3" بطولة الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، يامن حجلي، مهيار خضور، تأليف نادين جابر، إخراج فيليب أسمر.
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