بالصورة - ماغي بو غصن تعلن إنطلاق تصوير مسلسل "ع أمل"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن صورة لـ كلاكيت مكتوب عليها " ع أمل" وهو مسلسل جديد من بطولتها، معلنتًا إنطلاق تصوير المسلسل، وعلقت ماغي قائلة : " انطلاق تصوير مسلسل ع أمل رمضان 2024، يا رب.

. ادعولنا .

وكان قد تم الكشف في وقت سابق عن ملامح واسم الشخصية الجديدة التي ستؤديها ماغي، في المسلسل تحت اسم "يسار".

​​​​​ومن ناحية أخرى، كان أخر أعمال ماغي بو غصن هو مسلسل "للموت 3" بطولة الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، يامن حجلي، مهيار خضور، تأليف نادين جابر، إخراج فيليب أسمر.