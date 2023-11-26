طارق عبدالعزيز.. أجرى عملية قسطرة بالقلب قبل ٥ أشهر وهذه أبرز أعماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة

رحل عن عالمنا اليوم الأحد 26 نوفمبر الفنان طارق عبد العزيز، بعد تعرضه لأزمة قلبية، عن عمر يناهز 55 عاما.

وأكدت نقابة المهن التمثيلية خبر الوفاة، دون الإعلان عن تفاصيل تشييع الجنازة وموعد ومكان العزاء.

الخليج 365 يعرض لكم في السطور التالية معلومات عن الفنان طارق عبدالعزيز:

- مواليد محافظة سوهاج عام 1968.

- تخرج من كلية الحقوق عام 1991.

- بدايته كان في عام 1986 من خلال المسرح الجامعي.

- بدأ مسيرته برفقه صديقه محمد هنيدي بفيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، وبعدها "فيلم ثقافي".

- الانطلاقة الحقيقية للفنان الراحل كانت من خلال فيلم "أصحاب ولا بيزنس".

- من أهم أعماله التليفزيونية: "رجل من هذا الزمان"، "أستاذ ورئيس قسم"، "رحيم"، "ريح المدام"، "راجعين يا هوى"، "قابيل"، "كل ما نفترق"

- من أبرز أعماله السينمائية: "٢٠٠ جنيه"، "جريمة الإيموبيليا"، "اشتباك"، "فبراير الأسود"

- في يونيو الماضي أجرى عملية قسطرة بالقلب

- رحل الفنان طارق عبدالعزيز عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز ٥٥ عاما