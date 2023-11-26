أحمد السقا ينعى الفنان طارق عبدالعزيز: مع السلامة يا طيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان أحمد السقا، الفنان طارق عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد، إثر إصابته بأزمة قلبية.

ونشر "السقا" صورة الفنان الراحل طارق عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع"x"، وعلق: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم وفاة الفنان طارق عبدالعزيز، ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته مع السلامة يا طيب".

وأكدت نقابة المهن التمثيلية خبر الوفاة، دون الإعلان عن تفاصيل تشييع الجنازة وموعد ومكان العزاء.

يذكر أن الفنان الراحل طارق عبد العزيز شارك في أكثر من 80 عملا، منهم:آخر دور، بقينا أتنين، أعمل إيه، تحقيق، دايما عامر، راجعين ياهوى، 200 جنيه، خارج السيطرة، فارس بلا جواز، وكل ما نفترق، إلا أنا، سكر زيادة، قابيل، رحيم، ريح المدام، اشتباك، غيرها.