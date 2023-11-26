هكذا نعى خالد النبوي الفنان طارق عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

نعى الفنان خالد النبوي، الفنان طارق عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا قبل قليل، إثر إصابته بأزمة قلبية.

ونشر صورته على حسابه الرسمي بموقع "X" وعلق قائلًا: "إنّا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء في رحيل الزميل العزيز الغالي طارق عبد العزيز، الله يرحمك ويلهم أحبابك الصبر".

وأكدت نقابة المهن التمثيلية خبر الوفاة، دون الإعلان عن تفاصيل تشييع الجنازة وموعد ومكان العزاء.

وشارك طارق عبدالعزيز في بطولة مسلسل "راجعين يا هوى" للنجم خالد النبوي، والذي عرض عام ٢٠٢٢