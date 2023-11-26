مجدي الهواري يكشف عن وصية الفنان طارق عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف المخرج مجدي الهواري عن وصية الفنان الراحل طارق عبد العزيز له، قبل وفاته.

ونشر"الهواري" صورة الراحل طارق عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع"فيسبوك"، وعلق: "زي ماقولتلي لما أموت يامجدي أبقى قول للناس عندك تترحم عليا، إنت حبايبك كتير، حاضر ياطارق والنبي يا ناس دي وصية، تعالوا نترحم عليه كلنا ".

وأضاف: "بس عايز أقولك إنك حبايبك كتيييير أوي إنت كمان ياطارق، وأهو الدليل رحمة الله عليك ياصحبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون، ومش مصدق والله إلى الآن".

وأكدت نقابة المهن التمثيلية خبر الوفاة، دون الإعلان عن تفاصيل تشييع الجنازة وموعد ومكان العزاء.

يذكر أن الفنان الراحل طارق عبد العزيز شارك في أكثر من 80 عملا، منهم:آخر دور، بقينا أتنين، أعمل إيه، تحقيق، دايما عامر، راجعين ياهوى، 200 جنيه، خارج السيطرة، فارس بلا جواز، وكل ما نفترق، إلا أنا، سكر زيادة، قابيل، رحيم، ريح المدام، اشتباك، غيرها.