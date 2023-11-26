"خفيف الظل".. عمرو عرفة ينعى الفنان طارق عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى المخرج عمرو عرفة، الفنان طارق عبد العزيز، الذي رحل اليوم الأحد 26 نوفمبر الجاري، إثر إصابته بأزمة قلبية.

ونشر "عرفة" صورة الفنان الراحل طارق عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع"x"، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنان الحبيب خفيف الظل، طارق عبدالعزيز رحل في هدوء، ألف رحمة ونور".

وأكدت نقابة المهن التمثيلية خبر الوفاة، دون الإعلان عن تفاصيل تشييع الجنازة وموعد ومكان العزاء.

يذكر أن الفنان الراحل طارق عبد العزيز شارك في أكثر من 80 عملا، منهم:آخر دور، بقينا أتنين، أعمل إيه، تحقيق، دايما عامر، راجعين ياهوى، 200 جنيه، خارج السيطرة، فارس بلا جواز، وكل ما نفترق، إلا أنا، سكر زيادة، قابيل، رحيم، ريح المدام، اشتباك، غيرها.