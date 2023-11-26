"خبر صادم ومؤلم".. يسرا تنعى الفنان طارق عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة يسرا، الفنان طارق عبد العزيز، الذي رحل اليوم 26 نوفمبر الجاري، إثر إصابته بأزمة قلبية.

ونشرت"يسرا" صورة الراحل طارق عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع"x"، وعلقت:"إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي في وفاة الفنان الجميل طارق عبد العزيز، خبر صادم ومؤلم، تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

وأكدت نقابة المهن التمثيلية خبر الوفاة، دون الإعلان عن تفاصيل تشييع الجنازة وموعد ومكان العزاء.

يذكر أن الفنان الراحل طارق عبد العزيز شارك في أكثر من 80 عملا، منهم:آخر دور، بقينا أتنين، أعمل إيه، تحقيق، دايما عامر، راجعين ياهوى، 200 جنيه، خارج السيطرة، فارس بلا جواز، وكل ما نفترق، إلا أنا، سكر زيادة، قابيل، رحيم، ريح المدام، اشتباك، غيرها.