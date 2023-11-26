تحدث فيه عن آلامه ومعاناته مع المرض.. غدا آخر حوار مع طارق عبدالعزيز في "واحد من الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعرض قناة الحياة مساء غد الإثنين في تمام العاشرة مساء، آخر لقاء تليفزيوني للفنان طارق عبدالعزيز تم تسجيله قبل وفاته، ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، مع الإعلامي عمرو الليثي

وكان الفنان طارق عبدالعزيز قد كشف خلال الحلقة عن العديد من الأسرار في حياته الخاصة والمهنية، وتحدث عن عمله كمحامي، كما تحدث عن حالته الصحية ومعاناته مع المرض وآلامه الشديدة بعد عملية تركيب الدعمات والقسطرة التانية التي أجراها مؤخرا، وأسباب ابتعاده عن الفنّ لفترة تجاوزت ٦ سنوات.

كما تحدث الفنان الراحل عن سبب دخوله عالم الفن وعلاقته بمحمد هنيدي، وعلاقته بوالديه وأسرته من صعيد مصر –سوهاج- وبزملائه في الوسط الفني، وعن الشخصيات التي قدمها بالسينما والدراما التليفزيونية كما يحل بالحلقة الدكتور طارق حبيب وهو الدكتور المعالج لطارق ليشرح حالته الصحية وما ألم به نتيجة المرض بالإضافة إلى العديد من الأسرار والكواليس في حياته الفنية والمهنية.