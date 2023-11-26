شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر: وفاة طارق عبد العزيز صدمة وكنا بنهزر فى آخر مكالمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الصدمة أصابت الفنانة نهال عنبر بعد سماع خبر وفاة الفنان طارق عبد العزيز، بعد تعرضه لأزمة قلبية، حيث قالت في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "كانت صحته كويسة ومعندهوش أي حاجة".

وتابعت نهال عنبر: "كانت تجمعنى بالفنان طارق عبد العزيز صداقة قوية جدًا، وجمعتنى به مكالمة منذ أيام وسيطر عليها الهزار والضحك، ولكن ميغلاش على اللى خلقه، الله يرحمه".

رحل الفنان طارق عبد العزيز عمر ناهز 55 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية، وكان الفنان طارق عبد العزيز منذ أيام يواصل تصوير مسلسل "وبقينا اتنين" وهو ما ظهر في أحد المشاهد بصحبة شريف منير ويوسف عثمان.

وكان طارق عبد العزيز تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب، ومن أخر أعماله مشاركته في مسلسل "أعمل أي" الذي عرض قبل السباق الرمضاني، بدور "شوقي المحامي"، وهو من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبد الحميد.