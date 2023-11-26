شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكي وريهام عبد الغفور ورانيا يوسف ودينا ينعين طارق عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحزن أصابت الوسط الفني، بعد رحيل الفنان طارق عبد العزيز، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعى لدفتر عزاء ونعي، حيث كتبت النجمة منى زكي: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعًا الفنان طارق عبد العزيز".



منى زكي تنعى طارق عبد العزيز

وكتبت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الشخصى على "فيس بوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله حبيبي يا طارق حقيقي مش مصدقة الصدمة توفي في التصوير من ساعة بس".



حمادة هلال ينعى طارق عبد العزيز

وكتب حمادة هلال عبر حسابه في "إنستجرام": "‏الله يرحمك يا أحن شخص الله يرحمك ياللي بتحب الحق الله يرحمك يا صاحبي.. إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء إلى أخي وحبيبي طارق عبد العزيز".



ريهام عبد الغفور تنعي طارق عبد العزيز

وكتبت ريهام عبد الغفور عبر حسابها على "إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله الزميل العزيز طارق عبد العزيز.. الفاتحة من فضلكم".



دينا تنعي طارق عبد العزيز

وكتبت دينا عبر حسابها على "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون الفنان طارق عبد العزيز في ذمة الله، اللهم ارحمه واغفرله واسكنه فسيح جناتك".

وكان طارق عبد العزيز تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب، ومن أخر أعماله مشاركته في مسلسل "أعمل أي" الذي عرض قبل السباق الرمضاني، بدور "شوقي المحامي"، وهو من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبد الحميد.