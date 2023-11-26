شكرا لقرائتكم خبر عن كريم أبو ذكري ينعى طارق عبدالعزيز: فنان موهوب وإنسان راقي والان مع تفاصيل الخبر
وقال أبوذكري، إن طارق عبدالعزيز فنان موهوب، وإنسان راقي، مشيرًا إلى أن صدمة وفاته المفاجئة كانت قوية جدًا لكل العاملين في المسلسل، ولا تختلف عن الصدمة التي حدثت بالوسط الفني كاملاً.
وأشار أبوذكري، إلى أن طارق كان شخص ودود جدًا مع كل العاملين بلوكيشن التصوير، وربطته علاقة قوية مع الجميع، لذلك تركت وفاته أثرًا بالغًا فيهم جميعًا.
الفنان طارق عبد العزيز تعرض لوعكة صحية أثناء العمل، حيث أصيب بتشنجات لينقل إلى أحدى المستشفيات في الشيخ زايد، ويتوفى على أثر الأزمة الحادة التي ألمت به.
وكان طارق عبد العزيز تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب، ومن أخر أعماله مشاركته في مسلسل "أعمل أي" الذي عرض قبل السباق الرمضاني، بدور "شوقي المحامي"، وهو من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج احمد عبد الحميد.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز