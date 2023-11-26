شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المركز القومي للسينما ينعي الفنان طارق عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي الدكتور حسين بكر، رئيس المركز القومي للسينما الفنان طارق عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا منذ قليل عن عمر يناهز الـ55 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وذكر حسين بكر أن الفنان الراحل قدم على مدار مشواره الفني العديد من الأدوار المتميزة التي استطاع من خلالها الوصول إلى قلوب المشاهدين بأدائه البسيط المميز.

ومن جانبه تقدم بكر بخالص التعازي لأسرة الراحل متمنياً من الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان و أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ونعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى؛ الفنان طارق عبد العزيز، وذلك خلال بيان رسمي تقدمت فيه برئاسة الدكتور أشرف زكي، بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون.

تعرض الفنان طارق عبد العزيز لوعكة صحية أثناء العمل، حيث أصيب بتشنجات ليتم نقله إلى أحد المستشفيات في الشيخ زايد، وتوفى على أثر الأزمة الحادة التي ألمت به.

وكان طارق عبد العزيز تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب، ومن أخر أعماله مشاركته في مسلسل "أعمل أي" الذي عرض قبل السباق الرمضاني، بدور "شوقي المحامي"، وهو من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبد الحميد.