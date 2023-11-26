شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تنعي طارق عبد العزيز: أنت ليه كلمتنى كنت بتودع أصحابك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة صابرين الفنان طارق عبد العزيز الذى رحل عن عالمنا منذ قليل، حيث كتبت على صفحة التواصل الاجتماعى: طارق أنت لسه مكلمنى أول إمبارح وبتقولى أنك متضايق وبتشتغل من غير نفس ومش مبسوط، وشفت فيلم وأنا طفلة وكنت عاوز تكلمنى عشان بتحس أنى طيبة، طول عمرى ابتسامتى بتفكرك بالزمن الحلو، هو أنت ليه كلمتنى كنت بتودع أصحابك.





ونعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى؛ الفنان طارق عبد العزيز، وذلك خلال بيان رسمي تقدمت فيه برئاسة الدكتور أشرف زكي، بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون.

تعرض الفنان طارق عبد العزيز لوعكة صحية أثناء العمل، حيث أصيب بتشنجات ليتم نقله إلى أحد المستشفيات في الشيخ زايد، وتوفى على أثر الأزمة الحادة التي ألمت به.

وكان طارق عبد العزيز تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب، ومن أخر أعماله مشاركته في مسلسل "أعمل أي" الذي عرض قبل السباق الرمضاني، بدور "شوقي المحامي"، وهو من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبد الحميد.