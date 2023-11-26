شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبد العزيز يلفظ أنفاسه الأخيرة بين يدى المخرج طارق رفعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الصدمة يعيشها الوسط الفني وذلك بعد رحيل الفنان طارق عبد العزيز، وهو الفنان الذي رحل في لوكيشن التصوير حيث كان يستعد لتصوير أحد المشاهد ووقف أمام الكاميرا ليستعد، ولكنها سقط على ركبتيه، ليحتضنه المخرج طارق رفعت، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بين يديه.

وكان طارق عبد العزيز تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب، ومن أخر أعماله مشاركته في مسلسل "أعمل أي" الذي عرض قبل السباق الرمضاني، بدور "شوقي المحامي"، وهو من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج احمد عبد الحميد.

ونعى المنتج كريم أبو ذكري، منتج مسلسل "بقينا اتنين" الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، والذي توفي عصر اليوم أثناء تصوير بعض مشاهد المسلسل.

وقال أبوذكري، إن طارق عبدالعزيز فنان موهوب، وإنسان راقي، مشيرًا إلى أن صدمة وفاته المفاجئة كانت قوية جدًا لكل العاملين في المسلسل، ولا تختلف عن الصدمة التي حدثت بالوسط الفني كاملاً.

وأشار أبوذكري، إلى أن طارق كان شخص ودود جدًا مع كل العاملين بلوكيشن التصوير، وربطته علاقة قوية مع الجميع، لذلك تركت وفاته أثرًا بالغًا فيهم جميعًا.