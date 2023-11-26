أغنية إيوان " قول انشالله" تتصدر التريند مجدداً بعد سنوات على طرحها

ميرنا وليد - بيروت - عادت أغنية " قول انشالله" للفنان اللبناني إيوان، الى الواجهة مجدداً، إذ أنها أصبحت تريند على مواقع التواصل الإجتماعي في العراق و في كل العالم العربي، رغم مرور سنوات طويلة على طرحها .



و الجدير ذكره ان إيوان لديه الكثير من الأغاني الناجحة و المميزة والتي حصدت شهرة كبيرة في العالم العربي، منها

ذنبي إيه، قلبي سهران، أهلا وسهلا، ولا في الأحلام، لبناني، إنسى، خدتها، كذابة، أشوفك، إديني جنبك، الليلة عيد، حكيك حلو قوية، عالبال يوماتي، يا 100 نورت، بفتكر الخير

وإشتهر إيوان باللون الرومانسي في الأداء حيت حصل على شهادة أفضل فنان صاعد سنة 2003.