محمد هنيدي وأحمد السقا وحمادة هلال ينعون طارق عبد العزيز بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - نعى كل من الممثل المصري محمد هنيدي، وأحمد السقا، والفنان حمادة هلال الممثل المصري الذي رحل عن عالمنا اليوم طارق عبد العزيز.



ونشر محمد هنيدي عبر حسابه صورة الممثل طارق عبد العزيز، وكتب: "الأخ والسند وصديق العمر .. ربنا يرحمك يارب كسرت قلبنا .. وربنا يصبرنا على فراقك. اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين".

​​ونعى الفنان حمادة هلال الفنان طارق عبد العزيز، ونشر حمادة صورة الفنان طارق عبد العزيز، وكتب: "‏الله يرحمك يا احن شخص الله يرحمك ياللي بتحب الحق الله يرحمك يا صاحبي إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء إلى أخي وحبيبي طارق عبد العزيز".

​​​​أما الممثل أحمد السقا نعاه كاتباً : "لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم وفاة الفنان طارق عبد العزيز ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته مع السلامة يا طيب"