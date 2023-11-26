اليكم موعد دفن الممثل طارق عبد العزيز

ميرنا وليد - بيروت - توفي اليوم الممثل المصري طارق عبد العزيز، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل لوكيشن تصوير مسلسل "وبقينا اتنين".



وأصيب الممثل طارق عبد العزيز بتشنجات، أثناء العمل، ونقل على أثرها إلى أحد المستشفيات في الشيخ زايد، وتوفي متأثراً بالأزمة الحادة التي ألمت به.

ويذكر أن طارق عبد العزيز كان قد تعرض في حزيران/يونيو الماضي، لأزمة صحية وخضع لعملية قسطرة في القلب.

ويشار إلى أن آخر أعمال طارق عبد العزيز، هو مسلسل "أعمل أي"، الذي عرض قبل السباق الرمضاني، وشارك طارق فيه بدور "شوقي المحامي"، والمسلسل من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وغيرهم من الممثلين، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبد الحميد.

وتقام صلاة الجنازة غدا الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان الممثل طارق عبد العزيز قد نشر أول صورة له قبل مغادرته المستشفى بعد إجراء عملية تركيب دعامات في القلب.

وكتب طارق عبد العزيز "اللهم لك الحمد دائما وأبدا .. تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح ، و بطمن الجميع إني بخير الحمدلله ، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق ، وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء ، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من د/ اشرف زكي مروراً بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات ، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي .