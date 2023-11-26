أنور ناي يكمل حياته وحده في أحدث أعماله الفنية .. لهذه الأسباب

ميرنا وليد - بيروت - كشف مغني الراب وصانع المحتوى الجزائري أنور ناي، تفاصيل طرحه لأغنيته الجديدة "نكملها وحدي" بعد أيام.



وأكد أنور، أن أغنية "نكملها وحدي " تتحدث وتصف شعوره الحالي أنه مع مرور الوقت أصبح الإنسان يحتاج أن يكمل حياته وحده أي بدون أصحاب بسبب كثر النفاق وحب المصلحة ومن جهة يمدح الوحدة ويصفها براحة البال وعلى الإنسان أن ينظر ويحب نفسه أولا و لا يحب إلى من يستحق الحب ويقصد العائلة حيث قال" عائلتي قبل كل شيء "، وأوضح أنه سيتم طرحها على طريقة الفيديو كليب. وأشار أنور، إلى أنه انتهى من كتابة الكلمات واللحن وقام بتسجيل الأغنية في الأستديو وسيقوم بتصوير الفيديو كليب، والمقرر طرحها خلال الأيام القليلة القادمة..

يذكر أن الإسم الحقيقي للرابر أنور ناي، هو محمد أنور دير وهو من مواليد 21 أبريل/نيسان 1993 من مدينة الجسور المعلقة قسنطينة في الجزائر وبدأ مسيرته الفنية عام 2007 وهو من الفنانين الذين يملكون شهرة كبيرة خاصة على يوتيوب ومن أشهر أغانيه : أغنية غدارة متتعشريش التي نالت ملايين المشاهدات وأغنية مغبون وأنسايني والكثير من الأغاني ويتميز أنور ناي بالمواضيع التي تحكي عن واقع الشباب و عدة أنواع من موسيقية الهيب هوب ( old school و new school ).