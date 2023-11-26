لوحات تتضامن مع أطفال غزة وتوعية بالمشاركة فى انتخابات الرئاسة

ياسر رشاد - القاهرة - احتفالات قصور الثقافة بأعياد الطفولة فى المحافظات

نظمت ثقافة الطفل بفرع الإسكندرية احتفالية بمناسبة عيد الطفولة بقصر ثقافة الأنفوشى، استمرارا لأجندة احتفال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، بهذه المناسبة.

بدأت الفعاليات بافتتاح معرض فنى تنوع ما بين اللوحات الصغيرة والجداريات والمجسمات والأعمال النحتية باستخدام الطين الأسوانى، نتاج الورش الفنية التى أقيمت بمرسم الطفل خلال شهر نوفمبر ببيوت وقصور الثقافة التابعة للفرع، وعبر الأطفال فى جانب من اللوحات بأناملهم الصغيرة عن القضية الفلسطينية تضامنا مع أطفال غزة.

وعكست الأعمال رؤية الأطفال الخاصة بعيد الطفولة باستخدام ألوان مبهجة، وخامات مختلفة منها الكانسون، البورو الملون، العصى الخشبية وخامات معاد تدويرها.

كما قدم فرع ثقافة القليوبية مجموعة متنوعة من الفعاليات بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

ونظم بيت ثقافة سنديون يوما ثقافيا لطلاب مدرسة الشهيد محمد حسين، بمحاضرة توعوية بعنوان «أضرار التدخين» الآثار السلبية لتلك العادة السيئة على حياة الشخص ومن حوله فى سواء محيط الأسرة أو المجتمع الخارجى. تلا ذلك مسابقة فى المعلومات العامة إشراف عبير يحيى.

وفى نفس السياق، شهد مركز شباب أهالينا مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن المشروع الثقافى بالإسكان البديل، الذى تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.

بدأت الفعاليات بمحاضرة بعنوان «أهمية المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية» أوضحت خلالها الدكتورة چيهان حسن - مدير عام ثقافة الطفل والمشرف العام على المشروع، مفهوم الانتخاب وكيفية المشاركة فى العملية الانتخابية ومراحل تنفيذها، مؤكدة ضرورة مشاركة أفراد الأسرة فى العملية الانتخابية كونها واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا يتطلب مشاركة الجميع من أجل استكمال مسيرة الديموقراطية فى البلاد.

وفى سياق متصل، استقبلت مدينة القصر الإسلامية الأثرية بالداخلة، السبت الماضى، أولى الجولات التثقيفية بالملتقى الثقافى الـ13 لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع «أهل مصر»، المقام برعاية الكدتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

حيث استمع الشباب إلى شرح عن تاريخ المدينة، التى يرجع تاريخ بنائها إلى العصر الأيوبى، منذ أكثر من 900 عام، وتعد من أقدم المدن الإسلامية فى مصر.

كما نظم فرع ثقافة الإسماعيلية عددا من الفعاليات التثقيفية والفنية، ضمن البرنامج.

حيث عقد قسم الفنون التشكيلية محاضرة بعنوان «المدرسة التجريدية فى الفن التشكيلى».

من ناحية أخرى أعدت مكتبة أبو صوير، مسابقة لاكتشاف مواهب الأطفال فى مجالات الرسم، الغناء، والإنشاد، تلاها توزيع جوائز عينية على الفائزين.