أحمد فهمي يشيد بتصريحات أبو تريكة الأخيرة عن غــ زة

ميرنا وليد - بيروت - أشاد الممثل المصري أحمد فهمي بتصريحات لاعب نادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة حول أحداث غــ زة

وعبر فهمي كاتباً : "أحداث غـــ زة كما أسقطت جميع الأقنعة عن وجوة بشعة . . و لكن يتبقى الامل في قليلون لكنهم رجال .. تريكة ".

وكان أبو تريكة قد أدان بشدة مقــ تل آلاف الفلســ طينيين على يد قوات الإحتلال وتشريد الآلاف منهم مطالبا العرب بالتحرك لنصرتهم.

ومؤخرا، ظهر أحمد فهمي كضيف شرف في نهاية الحلقة الأولى واستمر دوره في الحلقات التالية، حيث يقدم دور تاجر مخدرات، وهو مالك المخدرات التي سرقها "هلال".

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