نعيم حلاوة لــ مايا أبو الحسن : "أحلى ملكة بقلوبنا"

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ميرنا وليد - بيروت - غازل الممثل اللبناني الكوميدي نعيم حلاوي وصيفة ملكة جمال لبنان مايا أبو الحسن بعد عودتها من مسابقة ملكة جمال الكون، ونشر نعيم حلاوي صورةً تجمعه بمايا أبو الحسن، وعلق نعيم على الصورة قائلًا "أحلى ملكة بقلوبنا".
يذكر أن مايا أبو الحسن قد تأهلت كوصيفة أولى لملكة جمال لبنان، الى نهائيات ملكة جمال الكون التي تُقام في السلفادور، بعد اختيارها ضمن اللائحة الفضية التي تتضمن 10 متسابقات، تليها اللائحة الذهبية التي تضم 3 متسابقات.
وبدأ نعيم حلاوي في الإذاعة ككاتب ومقدم برامج في إذاعة جبل لبنان في عام 1980، كما اشتهر بتقديم مجموعة من البرامج الكوميدية في التليفزيون اللبناني منذ منتصف التسعينات أسأل شي، لا يمل، ما في متلو .
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