روبيرت دي نيرو أراد أن يصور فيلم "Killers of the Flower Moon" بهذه اللغة .. هذا ما كشفه مارتن سكورسيزي

ميرنا وليد - بيروت - كشف المخرج العالمي مارتن سكورسيزي عن أن مواطنه الإيطالي الأميركي الممثل روبرت دي نيرو أراد أن يصور فيلم Killers of the Flower Moon بالكامل بلغة الأوساج، Osage، وهي قبيلة الغرب الأوسط الأميركية الأصلية من السهول العظمى التي حكمت تاريخيا الكثير من الولايات مثل: كنساس وأوكلاهوما وميسوري واركنساس، حيث كشف سكورسيزي عن الخبر خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع زميله أسطورة صناعة الأفلام المخرج العالمى ستيفن سبيلبرج في مسرح DGA في لوس أنجلوس.



يتضمن الفيلم عدة مشاهد يتم فيها التحدث بلغة الأوساج، وقد استمتع دي نيرو بشكل خاص بتعلمها لدرجة أنه سأل المخرج عما إذا كان من الممكن إنتاج الفيلم بأكمله بتلك اللهجة، حيث صرح سكورسيزي: "بالمناسبة، لقد ضاع الكثير من لغة الأوساج، لكنهم يعيدونها معًا، إذا جاز التعبير، وكان هناك مدرس يدعى كريس، الذي كان يعلم جلادستون وليو، وكذلك دي نيرو، وأحب الأخير الفيلم كثيرًا لدرجة أنه أراد أن يمثل معظم الفيلم في باللغة الأصلية، فقلت له: "لا يمكنك ذلك"".

فيلم Killers of the Flower Moon الجديد بعتبر من أهم أفلام العام الذي يشارف على الانتهاء، وذلك يرجع إلى قصة العمل التى تتمحور حول قصة السكان الأصليين فى أميركا.

كما أن فيلم Killers of the Flower Moon الجديد هو التعاون السابع بين ليوناردو دى كابريو ومارتن سكورسيزى، وحصل على 9 دقائق من التصفيق بعد عرضه لأول مرة خلال مهرجان كان السينمائى.

فيلم Killers of the Flower Moon وصلت مدته إلى 3 ساعات و26 دقيقة، وبلغت ميزانيته 200 مليون دولار، ويحكى العمل قصة واقعية عن الجشع والقتل، ويجسد فيه ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون دور محققين في جريمة قتل تضمنت مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما.