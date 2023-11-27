شكرا لقرائتكم خبر عن شريف سلامة يعتذر لبسنت شوقى بسبب هروبه من حفل زفافهما فى مسلسل العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يذهب آدم (شريف سلامة) إلى هناء (بسنت شوقي) خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "العودة"، ليبحث عن شقيقه، لتخبره أنهما تطلقا منذ فترة ولا يربطها به سوى ابنها، ثم يقدم آدم اعتذاره بسبب هروبه سابقا من حفل زفافهما، لتضطر للزواج من شقيقه يحيى (تامر نبيل) خوفا من الفضيحة، ولكنها ترفض أن تسامحه وتقنعه بأنها أصبحت لا تهتم بتلك القصة، ثم تتذكر يوم زفافها عليه وهروبه من الزفاف لتتزوج من شقيقه.

يطارد فهيم (وليد فواز) كيان (تارا عماد) بسبب حبه الشديد لها على الرغم من أنه متزوج، ويذهب إليها إلى المزرعة للتقرب منها ولكنها ترفضه، ثم تعلم كيان من خلال صديقاتها بعودة آدم إلى الأقصر.

يُعرض المسلسل من السبت للأربعاء على قناة dmc الساعة 8 مساء وتعاد الساعة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء.

أبطال مسلسل العودة

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، وأحمد والى، سارة نور، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.

قصة مسلسل العودة

تدور الأحداث في إطار صعيدى حول أدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين آدم وكيان التي لم يستطع زواجها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهما الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجح علاقتهما هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.