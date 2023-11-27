حسام داغر يكشف عن صلة القرابة التي تجمعه بالراحل طارق عبدالعزيز



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان الشاب حسام داغر عن صلة القرابة التي كانت تجمعه بالفنان الراحل طارق عبدالعزيز، والتي كان لا يعلمها الكثير، كما كشف عن الصداقة والعلاقة الطيبة التي جمعتهما

وكتب داغر عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام": "طارق بجد مش معقول سبحان من له الدوام كنا تعبانين سوا في نفس الوقت من كام شهر لما أنا دخلت المستشفى وانت عملت القسطرة ومع ذلك قعدنا ساعة نتكلم في تليفون نطمن على بعض وتحكيلي اللي حصل معاك كله".

وأضاف: "كنت مسجلني على موبايلك حسام ابن عمتي بسبب كلامك مع ماما زمان وطلعتوا من نفس البلد في سوهاج وانها تقربلك وفي مقام عمتك، وجمعنا مواقف كتير وصحوبية كتير وضحك كتير وحب كتير مش مصدق نفسي آخر مرة شوفتك في مهرجان العلمين وفضلت تتطمن عليا وإنت اللي فيك مكفيك".

واختتم كلامه بكلمات مؤثرة حيث قال: "طول عمرك صاحب صاحبك وجدع أنا مش مصدق الجدعان الكويسين بيمشوا كلهم، قلبي مبقاش مستحمل، لنا الله يارب وصبرني على وجع الفراق والسلام أمانة لماما ووالدك وكل اللي سبقونا مع السلامة يا طارق يا حبيبي مع السلامة يا ابن خالي."

وكان الفنان طارق عبدالعزيز قد رحل عن عالمنا اليوم الأحد عن عمر يناهز 55 عام، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصويره مسلسل "وبقينا اتنين".