"اتوفى قدام عينيا".. عمر طلعت زكريا ينعى طارق عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

نعى الفنان عمر طلعت زكريا، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، الفنان طارق عبدالعزيز

وكتب: "مع السلامة يا حبيبي يا طيب يا أبو قلب نضيف وجعت قلوبنا أوي يا حبيبي النهاردة، وخطفتنا خطف وفوقتنا"

وتابع: "عمري ماهنسى بعد الحب والعشرة دي كلها أنك تتوفى قدام عيني، قد إيه الحياة دي مرعبة، الإنسان ممكن في أقل من ثانية ميبقاش موجود"

وأضاف: "ضحكتك كانت مالية وشك النهاردة وكأنك كنت بتودعنا.. السلام أمانة للي سبقونا ووحشونا ربنا يرحمك ويغفرلك ويجعل مأواك الجنة ونعيمها"

الفنان طارق عبدالعزيز رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز ٥٥ عاما إثر تعرضه لأزمة قلبية