"طول الليل بشوف لك شغل".. إسعاد يونس تنعى طارق عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، الفنان طارق عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا اليوم، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

ونشرت إسعاد صورة الفنان الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلقت: "سبحان العلي العظيم، طول الليل بشوفلك شغل وعايزة أكلمك النهاردة، في أمان الله يا طارق، من سكان الجنة بإذن الرحمن".

يذكر أن الفنان الراحل طارق عبد العزيز شارك في أكثر من 80 عملا، منهم:آخر دور، بقينا أتنين، أعمل إيه، تحقيق، دايما عامر، راجعين ياهوى، 200 جنيه، خارج السيطرة، فارس بلا جواز، وكل ما نفترق، إلا أنا، سكر زيادة، قابيل، رحيم، ريح المدام، اشتباك، غيرها.