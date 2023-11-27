محمد رمضان بصحبة أبنائه وعبير صبري بـ الذكاء الاصطناعي.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:



محمد رمضان

ظهر الفنان محمد رمضان برفقة أولاده كنزي وعلي، أثناء تواجدهم في حفل الرياض، ونشر الصورة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري، صورة جديدة لها بالذكاء الاصطناعي، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع إنستجرام".

نادين الراسي

شاركت الفنانة نادين الراسي، أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

تامر هجرس

نشر تامر هجرس أحدث ظهور له، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي وعلق: "لم أتناول القهوة بعد".

هنادي مهنا

احتفلت الفنانة هنادي مهنا بعيد ميلاد زوجها أحمد خالد صالح، ونشرت صورة لهما على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ركين سعد

شاركت الفنانة ركين سعد، أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وظهرت بدون مكياج".

كارولين عزمي

ظهرت الفنانة كارولين عزمي بداخل سيارتها، ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

لاميتا فرنجية

شاركت لاميتا فرنجية، أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وظهرت في اسطبل الخيول.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت أمام المرأة.

رامي جمال

شارك رامي جمال، صورة جديدة له على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" عبر خاصية القصص القصيرة، وظهر وهو على المسرح.