شريف منير يكشف كواليس اللحظات الأخيرة للفنان الراحل طارق عبد العزيز



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الفنان شريف منير، كواليس اللحظات الأخيرة للفنان الراحل طارق عبد العزيز، بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء تصوير مسلسل "وبقينا اتنين".

وقال شريف منير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد: "طارق كان بيلعب شخصية شريف وكان موجود معايا في لوكيشن التصوير بأحد الفيلات بمنطقة السادس من أكتوبر، وكان في حالة نشاط ومعنويات مرتفعة للغاية".

وأضاف: "خلال مشهد بصوره مع طارق وممثلة شابة بتيجي ترن الجرس وهو بيفتح الباب، فجأة تقدم طارق ناحيتي وسند عليا، متابعًا: شوفت لونه بيروح وسند دماغه عليا وقالي مش قادر أقف على رجلي".

وتابع الفنان شريف منير: طارق جسمه سقع وحاولت أدلكله قلبه، وحاولت أسمع ضربات قلبه مسمعتش حاجة، وقمنا بنقله لأقرب مستشفى، مضيفًا: "لما رحنا مستشفى الشيخ زايد أخبرنا الأطباء بأنه متوفي، وانتابتني صدمة شديدة، وحسيت بعدها أن الدنيا متستاهلش حاجة".