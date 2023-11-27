محمد سلام ناعيا طارق عبدالعزيز: الله يرحمك يا أستاذنا

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى الفنان محمد سلام الفنان الراحل طارق عبدالعزيز بكلمات مؤثرة، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام

وكتب سلام: "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"

وتابع: "الله يرحمك يا أستاذنا ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته".

كما خيم الحزن على الوسط الفني بسبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز، ونعى عدد كبير من الفنانين وفاته على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، وكان من بينهم محمد هنيدي وأحمد السقا وخالد الصاوي وحسام داغر وفيفي عبده وأمير كرارة ومنذر رياحنة