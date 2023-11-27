شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود ينتهى من تصوير "زينهم" خلال أسبوعين ويتفرغ لـ "ولاد رزق 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم أحمد داود تصوير مسلسل "زينهم" الذى يعرض حاليًا على شبكة قنوات on، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج شريف إسماعيل، حيث يتبقى له أسبوعان فقط وينتهى من تصوير المسلسل، الذى تدور أحداثه حول طبيب شرعى يتعرض لعدة مواقف مع سلمى أبو ضيف.

وعقب انتهاء داود من تصوير مسلسله يتفرغ بشكل كامل لفيلم "ولاد رزق 3" مع النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى، والذى يتم تصويره حاليًا، من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهينى.

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعى، محمد أبو داود، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، انجى أبو السعود، أسامة أبو العطا، حمدى هيكل، بسمة نبيل، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويسجل "زينهم" البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد داود في الدراما التليفزيونية، ويعود به بعد غيابه العام الماضى إذ كانت آخر أعماله مسلسل مسلسل "suits بالعربى"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته آسر ياسين، وأحمد داود، وريم مصطفى، وصبا مبارك، وتارا عماد، ومحمد شاهين، وعصام عمر، وجيهان الشماشرجى وعدد من ضيوف الشرف، وسيناريو و حوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وإخراج عصام عبدالحميد.