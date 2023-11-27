شكرا لقرائتكم خبر عن تبلغ 200 ألف دولار.. تعرف على سعر سيارة براد بيت الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد براد بيت سيارة فاخرة مؤخرًا حينما شارك جمهوره وهو ينزل منها، وهي سيارة بورش كهربائية، وأكدت صحيفة ذا ميرور أن سعرها يبلغ 200 ألف دولار، وهى السيارة التي انضمت إلى أسطول سياراته الذى يمتلكها نجم هوليود المعروف عنه ولعه بحب السيارات.



براد بيت فى سيارته

وذلك بعدما اشتعلت المواقع مؤخرًا بأخبار حول خلافه مع ابنه باكس، الذى انتشر له منشور على السوشيال ميديا قال فيه أن بيت جعل حياتهم أسوأ وأشبه بالجحيم، بقوله : "لقد جعلت حياة المقربين منك جحيمًا دائمًا"، وأضاف: «يمكنك أن تقول لنفسك وللعالم ما تريد، ولكن الحقيقة ستظهر للنور يومًا ما».

جدير بالذكر أن براد بيت تبنى باكس رسميًا عام 2007 بعد عام واحد من تبنى أنجلينا جولى له فى عام 2006.

كما يأتى ذلك بعد تطور علاقة براد بيت مع صديقته اينيس دى رامون وسط إشارات لإمكانية خطبتهما أو تطور العلاقة بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.