شكرا لقرائتكم خبر عن مسلم الحسينى مهندس صوت "العودة": المسلسل إضافة للأعمال الصعيدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المهندس مسلم الحسيني من العمل كمهندس صوت لمسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة والذى ينطلق عرضه اليوم الأحد على قناة dmc الساعة 8 مساء، وذلك بعدما بدأت منصة watch it عرض العمل على شاشتها أمس السبت أى قبل القناة بـ 24 ساعة.

وأوضح مسلم الحسينى لـ"الخليج 365" أن "العودة" هو التعاون الأول بينه وبين المخرج أحمد حسن، معربًا عن سعادته للمشاركة بهذا العمل الكبير مع حسن الذي سيضيف في تاريخة للأعمال الدرامية وكذلك الصعيدية.

وأشار الحسيني إلى أنه تم استخدام أحدث أجهزة الصوت خلال العمل بالمسلسل واستخدام احدث الأساليب التي تضاهي الأعمال العالمية، حيث تم العمل باحدث التقنيات وتسجيل الصوت باحدث المعدات العالمية.

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، وأحمد والى، سارة نور، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، مدير تصوير محمد خالد وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل "العودة" يعرض من السبت للأربعاء على قناة dmc الساعة 8 مساء وتعاد الساعة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وتعرض على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالاضافة إلى عرضه على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.