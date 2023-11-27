مات أثناء التصوير.. وفاة واحدًا من أشهر نجوم الدراما المصرية

كتب امير فتحي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 03:48 صباحاً - غيب الموت الممثل المصري القدير طارق عبدالعزيز، إثر إصابته بأزمة قلبية، الأحد، عن عمر ناهز 55 عاما.

وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

وكان عبد العزيز تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب، بحسب ما أورد موقع “اليوم السابع”.

ومن أخر الأعمال التلفزيونية التي شارك فيها الممثل المصري مسلسل “أعمل إيه” الذي عرض قبل السباق الرمضاني.

الفنان طارق عبدالعزيز

ونقلت موقع “القاهرة 24” عن مصدر مقرب أن الفنان طارق عبد العزيز سقط أثناء تصوير أحد مشاهده، وأصيب ببعض التشنجات، وتوقف نبض قلبه وعاد مرة أخرى، لينتقل للمستشفى رفقة نجله، قبل أن يفارق الحياة هناك.

وتقدمت نقابة المهن التمثيلية في مصر بخالص التعازي لأسرة الراحل الذي شارك بالعديد من الأعمال السينمائية البارزة ومنها “ساعة ونص”، و”دكان شحاتة”، و”فيلم ثقافي”، و”همام في أمستردام”، و”فبراير الأسود”.

أخر لقاء لطارق عبد العزيز

في آخر لقاء تليفزيوني له تم تسجيله قبل وفاته ، ويذاع غداً الإثنين في العاشرة مساءً ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة ، يحل الفنان طارق عبدالعزيز ضيفا على الإعلامي دكتور عمرو الليثي ، وحلقة فنية خاصة .

وتشهد الحلقة حواراً بين دكتور عمرو الليثي والفنان طارق عبدالعزيز، يكشف فيه عن العديد والأسرار في حياته الخاصة والمهنية، ويتحدث عن عمله كمحامي، كما يتحدث عن حالته الصحية ومعاناته مع المرض والامه الشديدة بعد عملية تركيب الدعمات والقسطرة التانية التي اجراها مؤخرا، وأسباب ابتعاده عن الفنّ لفترة تجاوزت ٦ سنوات

كما يتحدث عن سبب دخوله عالم الفن وعلاقته بمحمد هنيدي ، وعلاقته بوالديه وأسرته من صعيد مصر ” سوهاج ” وبزملائه في الوسط الفني،، وعن الشخصيات التي قدمها بالسينما والدراما التليفزيونية

كما يحل بالحلقة الدكتور طارق حبيب وهو الدكتور المعالج لطارق ليشرح حالته الصحية وما الم به نتيجة المرض

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