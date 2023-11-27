"خبر حزين جدا".. رانيا محمود ياسين تنعى طارق عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة رانيا محمود ياسين، الفنان طارق عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا الأحد 26 نوفمبر، إثر إصابته بأزمة قلبية.

ونشرت رانيا صورة الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلقت: "خبر حزين جدا جدا، لله ما أعطى ولله ما أخد وفاة الفنان الراقي طارق عبدالعزيز الإنسان المحترم صاحب صاحبه اللي لسانه حلو، قلبه حلو الأخلاق العالية وطيبة، لا إله إلا الله سبحان من له الدوام خالص العزاء لأسرته ولأحبابه ونعزي انفسنا' إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن الفنان الراحل طارق عبد العزيز شارك في أكثر من 80 عملا، منهم:آخر دور، بقينا أتنين، أعمل إيه، تحقيق، دايما عامر، راجعين ياهوى، 200 جنيه، خارج السيطرة، فارس بلا جواز، وكل ما نفترق، إلا أنا، سكر زيادة، قابيل، رحيم، ريح المدام، اشتباك، غيرها.