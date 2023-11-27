شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Napoleon يحصد 20 مليون دولار فى شباك التذاكر الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Napoleon إلى 20 مليونًا و450 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، منذ طرحه يوم 22 نوفمبر الجارى، على أن يصل دور العرض حول العالم خلال الفترة المقبلة.

فيلم Napoleon من إنتاج Columbia Pictures، ويدور في إطار أكشن، مغامرة، سيرة ذاتية، دراما، تاريخ، ووصلت مدته إلى ساعتين و 38 دقيقة.

يدور فيلم Napoleon، حول القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، حيث يستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال طبقته الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.

فيلم Napoleon، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة النجم العالمى خواكين فينيكس، وتشاركه البطولة الممثلة العالمية فانيسا كيربي في دور إمبريس جوزفين، وجودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام.