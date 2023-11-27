رانيا يوسف اختارت هذا النجم لأعطاءه قُبلة في دور سينمائي!

كتب امير فتحي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 05:18 صباحاً - حلت الفنانة رانيا يوسف ضيفة على برنامج كتاب الشهرة الذي يقدمه المذيع علي ياسين على قناة الجديد، وتحدثت عن الكثير من الأمور الشخصية والفنية.

رانيا يوسف اختارت أحمد عز

وردًا على سؤال من النجم الذي تختاره لإعطائه قبلة في دور سينمائي، وكانت الخيارات بين: أحمد عز ومحمد رمضان وتامر حسني، قالت رانيا: “أوافق على التلاتة عشان ميزعلوش، التلاتة عسل، هبوسكم أنتم التلاتة، أعرف أحمد عز على المستوى الشخصي فخلاص أحمد مننا وعلينا، حلال عليك يا أحمد”.

رانيا يوسف ضيفة على برنامج كتاب الشهرة

رانيا يوسف: لو بنتي عايزة تعيش المساكنة مش هتدخل في قرارها

كشفت الفنانة رانيا يوسف خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج “كتاب الشهرة” الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين عبر فضائية “الجديد” أنها تعرضت للتحرش في عمر 18 عاما.

وكشفت عن رأيها في المساكنة في حالة علمها بأن ابنتها تعيش المساكنة مع شاب فكيف ستتصرف، قائلة:” لن أتدخل في قرارها لأن قبولي أو رفضي لهذا الشيء لن يغير قرارها”.

واستكملت:” أنا لن أعيش المساكنة أعوذ بالله أنا غير ابنتي وتربيتي غير تربيتها”.

وبسؤالها عن التحرش قالت: “كنت في رحلة من الرحلات لأني كنت مضيفة جوية بجانب شغلي في التمثيل والدراسة وبعدها حصل موقف التحرش، وأنا بفضح المتحرش وبجيب الحق عليه وده مش من حقه مهما كانت الست لابسة إيه، وحتى لو كانت نسبة الإغراء عالية برضة ملهاش دخل، اللي بيتحرش ده حد مريض”.

وأشارت إلى أنها دائما تفضح الشخص المتحرش وتلوم المتحرش مهما كان السبب، ومهما كانت الفتاة ترتدى من ملابس.

مسلسل كتف قانوني

ومؤخرا، انتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير مشاهدها في فيلم “كتف قانوني“. والذي تشارك بطولته مع نخبة من النجوم.

فيلم “كتف قانوني” بطولة هالة صدقي وشيرين رضا، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، دينا، انتصار، عبير الشاعر، مصطفى أبو سريع، بدرية طلبة، محمد رضوان وآخرين، وعدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والعمل قصة وسيناريو وحوار هشام هلال وأحمد رمزى، وإخراج سامح عبد العزيز.

آخر أعمال رانيا يوسف

يُشار إلى أن أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف كان مسلسل “عالم تاني”، بطولة نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده وآخرين، والعمل من تأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.

تدور أحداث مسلسل “عالم تاني” حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، حيث تتعرض (نغم) عازفة البيانو لحادث يغير حياتها لتصل لمرحلة من مراحل الشفافية الروحية، وتسقط الأقنعة عن أقرب الناس لها سواء كان زوجًا أو صديقًا، وتجد نفسها في مفترق الطرق.

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